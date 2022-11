Groningers een kwart van hun inkomen kwijt aan energiekosten

Zonneplan berekende per gemeente en provincie de gemiddelde maandelijkse energiekosten en zette dat af tegen het besteedbaar inkomen per huishouden. Hierbij werden verschillen in grootte en samenstelling meegenomen. Friesland, Drenthe en Groningen kwamen tot een energiequote van meer dan 22%. In Flevoland bijvoorbeeld, lag het inkomensaandeel dat opgaat aan energie veel lager: 15%.

Andere balans

Ook in de overige drie Randstedelijke provincies valt dit getal relatief gezien nog mee. In Amsterdam ligt het percentage dat opgaat aan energie op het laagste van Nederland, gemiddeld 13,7%. De reden zou zijn dat Amsterdammers een relatief hoog inkomen hebben en tegelijkertijd ook een relatief klein huis, waar dus minder hoeft te worden gestookt. Desondanks is het overal alle hens aan dek, zegt het energiebedrijf, want al bij een energiequote van 10% sprake wordt al gesproken van een zogeheten ‘energiearmoede’.

Al inzoomend blijkt dat bewoners van de Groningse gemeente Pekela het grootste deel van het inkomen kwijt is aan gas en stroom: liefst 28,3%. Zij houden ook in absolute zin het minst over. Na Pekela volgt De Wolden in Drenthe. Vijftien van de 25 gemeenten met de hoogste energiequote komen uit uit Drenthe, Groningen of Friesland. Zonneplan deed dit onderzoek om uit te zoeken in welke delen van Nederland men het meest kan besparen door gebruik te maken van een dynamisch energiecontract.