S&P 500 verliest ondanks sterkte kwartaalresultaten

De Dow-Jonesindex noteert 0,2% winst bij 34.987,02 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalt 0,3% tot 4360,03 punten, technologiebeurs Nasdaq laat 0,7% liggen en zakt tot 14.543,13 punten.

Beleggers bogen zich over nieuwe data van de industriële productie in de VS. Die nam in juni verder toe, maar wel minder sterk dan een maand eerder. De Amerikaanse industrie heeft te kampen met de wereldwijde chiptekorten, met name inde autosector. Bij de productie van auto's was een daling te zien.

Volgens hoofdeconoom James Knightely van ING werd het grootste deel van de verzwakking veroorzaakt door een daling van 6,6% in de productie van de autosector. ,,De zwakte zit aan de aanbodkant, niet in de vraag, gezien de stijgende prijzen voor zowel nieuwe als gebruikte voertuigen”, aldus de econoom.

„Het gebrek aan chips belemmert de productie aanzienlijk, waarbij chipproducenten waarschuwen dat de toevoer tot ver in 2022 beperkt kan blijven.” ING voorziet ’aanhoudende prijsdruk’.

Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten ging vorige week met 26.000 omlaag tot 360.000. Economen hadden op 350.000 aanvragen gerekend. Het is het laagste aantal nieuwe WW-aanvragen sinds het uitbreken van de coronapandemie in de VS.

Dalende rentes

De rente op staatsobligaties daalde weer. Beleggers zijn bezorgd over de duurzaamheid van het economisch herstel. Olie daalde door een sterkere dollar nadat oliekartel OPEC en partners dat de productie binnenkort zal stijgen.

Delta Airlines noteert 3% winst bovenin de S&P 500.

In de Nasdaq staat de Nederlandse chipmaker NXP op 4,2% verlies onderin. Chipreus Nvidia laat hier 3% liggen, Peloton 2,5%.

Salesforce, Intel en Cisco gaan rond 1% terug.

Biotechbedrijf Moderna plust 5% in de Nasdaq.

Netflix stijgt 0,9 procent. Het bedrijf heeft Mike Verdu benoemd tot topman van de games-tak. Eerder werkte hij bij computerspelletjesmaker Electronic Arts (EA) en was hij verantwoordelijk voor videospellen bij Facebook. Netflix zou vanaf volgend jaar videogames willen gaan aanbieden via zijn streamingdienst.

Verder ging de aandacht van beleggers op Wall Street uit naar kwartaalresultaten van onder meer zakenbank Morgan Stanley en nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt.

Morgan Stanley zakte 0,3 procent ondanks beter dan verwachte resultaten. Bank of New York Mellon, Truist Financial en US Bancorp sloten tot 3,5% hoger.

Zorgverzekeraar UnitedHealth ging 0,9 procent omlaag na publicatie van cijfers.

Daling WW-aanvragen

Verzekeraar American International Group (AIG) werd 3,6% hoger gezet. AIG verkoopt voor 2,2 miljard dollar een belang van bijna 10 procent in zijn divisie voor levensverzekeringen en pensioenen aan investeerder Blackstone.

Gratis iedere ochtend meer relevant financieel nieuws in je mailbox? Meld je hier aan.