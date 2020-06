Staking bij Tata IJmuiden: werknemers leggen hoogovens stil

Daardoor komt de staalproductie in de loop van de dag volledig stil te liggen, bevestigt Tata Steel na een bericht van vakbond FNV. Het is de eerste keer in 28 jaar dat er een grote staking is bij de IJmuidense staalfabriek.

Werknemers van het staalbedrijf zijn boos over het plotselinge vertrek van topman Theo Henrar, vorige maand, en bang dat het hoofdkantoor in India er nu een reorganisatie door drukt die 1600 banen moet kosten.

Eerder al stemden leden van vakbonden FNV en CNV in met acties bij de hoogovens. Daar was een spontane blokkade van de toegangspoort aan vooraf gegaan.

De staking duurt zeker tot tien uur vanavond, zegt Roel Berghuis van FNV. Daarna zou in principe een volgende ploegendienst beginnen. Later wordt besloten of ook deze groep werknemers het werk neerlegt.

Op het terrein in IJmuiden staan twee hoogovens, die de kern vormen van het productieproces van de staalfabriek. Een van die twee hoogovens stond al stil wegens onderhoud. Volgens FNV raakt de staking ook andere fabrieken van Tata in IJmuiden.