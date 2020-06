’Staking Tata IJmuiden moet als een olievlek verspreiden’

„De middagploeg ligt eruit en de nachtdienst arriveert om tien uur vanavond. Grote kans dat zij het werk ook neerleggen”, zegt bestuurder Peter Böeseken van CNV Vakmensen. „Het is de bedoeling dat de acties zich als een olievlek uitbreiden over het bedrijf. Daarom zijn we begonnen bij de ertsbewerking. Zodra daar het werk platligt, heeft dat effect op het hele bedrijf.”

De werknemers zijn woedend dat Tata Steel aanvankelijk 1650 van de 900 banen wil schrappen. Verder eisen zij opheldering over het ontslag van Henrar.

De vakbonden, waaronder FNV en CNV, eisen onder meer dat er geen gedwongen ontslagen vallen, de reorganisatieplannen van tafel gaan en het werkgelegenheidspact wordt verlengd tot 2026.

Verder wil het personeel de toezegging dat er geen onderdelen van Tata Steel Nederland verdwijnen en dat administratieve werkzaamheden niet worden uitbesteed. Bovendien moet de huidige bedrijfsstructuur worden gehandhaafd en moet er een strategisch plan komen voor de toekomst van Tata Steel Nederland.

De bonden hebben daarnaast nog twee aanvullende eisen: de vakbond eist een duidelijke toelichting op het vertrek van topman Henrar en wil betrokken worden bij de benoeming van de nieuwe directieleden.

Volgens Böeseken is de animo onder het personeel om actie te voeren groot. „Het zegt al genoeg dat we binnen een hele korte periode de ertsbewerking plat weten te leggen.”