’Hypotheekrente daalt door felle concurrentie’

De afgelopen jaren was dit circa €100 miljard. „Deze overcapaciteit zal er waarschijnlijk voor zorgen dat de concurrentie al vroeg in het jaar zal losbarsten. Concurrentie die nog altijd in grote mate plaatsvindt op het rentevlak”, aldus de Hypotheker.

Buitenlands kapitaal

Vooral kapitaal uit het buitenland vindt steeds meer zijn weg naar de relatief veilige hypotheekmarkt in Nederland. Sinds 2013 is het aantal in ons land actieve hypotheekaanbieders ruim verdubbeld.

Sinds de zomer daalt de hypotheekrente door het rentebeleid van de Europese Centrale Bank en de toegenomen concurrentie tussen kredietaanbieders. Voor lange rentevaste periodes is de hypotheekrente met 0,6 tot 0,9 procentpunt gezakt. In 2017 en 2018 was de rente juist vrijwel stabiel.

