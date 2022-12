Stop sterke groei boodschappen- en maaltijdbezorging

De omzet van de bezorgmarkt kwam dit jaar uit op een kleine €8 miljard. De rem op de groei had vooral te maken met de markt voor maaltijdbezorging. Die kromp zelfs met 4,1% omdat mensen weer restaurants bezochten. De terugval in het aantal bestellingen werd wel nog deels gecompenseerd door prijsstijgingen als gevolg van de inflatie.

Coronamaatregelen

Volgend jaar denkt FSIN dat de maaltijdbezorgingsmarkt met minder dan 1% groeit. Begin dit jaar waren er namelijk nog coronamaatregelen waardoor toen vrij veel werd besteld. De vergelijkingsbasis is dus nog hoog. „Op de lange termijn verwachten we dat de inmiddels volwassen geworden markt voor bezorgrestaurants gunstig blijft”, meent directeur Inga Blokker van FSIN. „In de afgelopen jaren is het aanbod van bezorgketens en het aantal vestigingen sterk gestegen. Bovendien concurreert maaltijdbezorging in toenemende mate met de gemaksoplossingen van supermarkten.”

Boodschappen inflatie

De bezorging van boodschappen was dit jaar €4,6 miljard waard, een toename van ruim 12%. Ook dat betekent een afvlakking van de groei. Niet alleen de heropening van de samenleving na corona, maar ook de inflatie speelde daarbij een rol. Vooral in de tweede helft van het jaar bestelden consumenten minder boodschappen.

De groei komt vooral van bezorgsupermarkten als Picnic en Crisp, maar ook flitsbezorgers als Gorillas en Getir droegen bij. Het jaar 2022 was volgens FSIN het eerste volledige jaar dat flitsbezorgers in Nederland actief waren. De bezorgomzet van traditionele supermarkten als Albert Heijn en Jumbo bleef vrijwel gelijk aan die in 2021.