'InsingerGilissen moet vrezen voor claims'

Volgens het hof had de zogeheten Effectenbank Stroeve nooit zomaar geld dat particulieren aan Attica toevertrouwden mogen beleggen in risicovolle buitenlandse hedgefondsen, want veel van die fondsen lieten eigenlijk geen particulieren toe. Daarmee schond de bank zijn zorgplicht.

De zaak uit het arrest betreft een belegger die in 2002 een vermogen van meer dan 1 miljoen euro toevertrouwde aan Attica. Maar volgens Rob Schotsman, bijzonder hoogleraar bank- en verzekeringsleer aan de Universiteit van Amsterdam, opent het arrest de deur naar meer claims. Andere oud-klanten van Attica die hun geld op dezelfde wijze belegden, zouden ook in aanmerking kunnen komen voor een schadevergoeding.

Hoeveel beleggers dit betreft is niet bekend. Volgens de advocaat die de particuliere belegger in deze zaak bijstond gaat het zeker om tientallen mensen. Eventuele schadeprocedures hangen ook af van de vraag of InsingerGilissen in cassatie gaat. De bank stelde in een reactie aan het FD: "We gaan het arrest nog eens goed bekijken."