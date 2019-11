Automatiseerder ICT voelt zwakke markt

Barendrecht - ICT Group heeft in het derde kwartaal last gehad van moeilijke marktomstandigheden. De automatiseerder zag het operationele resultaat flink dalen en spreekt van een teleurstellend kwartaal. De winst werd ook geraakt omdat ICT investeerde in het aanbod Software-as-a-Service (SaaS), waarvoor de vraag toeneemt. De omzet steeg dan ook wel.