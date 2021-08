Wall Street dicht bij huis; Sonos klinkt goed

Beleggers verwerkten onder andere cijfers over de werkloosheidsuitkeringen die precies voldeden aan de verwachtingen.

De Dow-Jonesindex stond rond 20.30 uur (Nederlabdse tijd) een fractie lager op 35.480 punten. De brede S&P 500 wint 0,1% op 4441 punten en techgraadmeter Nasdaq stijgt 0,1% in tot 14.719 punten.

Sonos, vooral bekend van zijn draadloze speakersysteem, verraste de markten door het tweede kwartaal van het jaar af te sluiten met zwarte cijfers. De onderneming zei ook dat de verkopen in het huidige kwartaal beter waren dan verwacht. Het bedrijf verhoogde ook zijn verwachtingen voor het hele jaar.

Veilingsite eBay (+0,5%) stond eveneens bij de winnaars, ondanks dat de resultaten niet al te best waren. Het bedrijf zag de handel op zijn platformen teruglopen, waarbij ook het aantal actieve kopers daalde. Voor het huidige kwartaal houdt het bedrijf ook rekening met een lagere omzet, nu de trend om alle spullen online te kopen minder is geworden.

Vliegtuigmaker Boeing noteerde in de eerste handelsminuten min of meer vlak. Autoriteiten in India staan naar verluidt op het punt om de 737 MAX weer toe te staan in het luchtruim. Dit toestel mag sinds eind vorig jaar weer vliegen na lang aan de grond te hebben gestaan na twee dodelijke ongevallen met het type in korte tijd. In verschillende andere landen is het toestel al wel weer akkoord bevonden na aanpassingen.

Verder is er aandacht voor de van oorsprong Nederlandse farmaceut Organon dat met beter dan verwachte cijfers kwam. De onderneming werd eerder afgesplitst van het Amerikaanse geneesmiddelenbedrijf Merck, dat buiten Noord-Amerika bekend staat als MSD. Het aandeel Organon won ruim 6%.

Het Chinese e-commercebedrijf Baidu stelde de markten teleur met zijn voorzichtige outlook voor het huidige kwartaal. Het oplaaiende virus zit de poging van het bedrijf om geld te verdienen met andere onderdelen zoals clouddiensten of met slimme apparaten in de weg, zo waarschuwde het bedrijf. Het aandeel verloor een kleine 5%.

Softwareplatform Palantir won bijna 7% na cijfers. Het concern zag de omzet op jaarbasis met 49 procent stijgen. Zowel qua winst en omzet presteerde het bedrijf beter dan voorzien.