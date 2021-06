Bitcoin stort in op vrees hardere aanpak in China

Op cryptoplatform Coindesk dook de bitcon rond 08.00 (Nederlandse tijd) nog eens 5% omlaag naar $34.760. Vorige week was ook al een daling ingezet nadat de cryptomunt eerder nog was opgeveerd tot boven de $40.000. In april tikte de digitale munt nog een piek aan dicht tegen $65.000.

De verdere druk op de bitcoin lijkt vooral te komen na het invoeren van steeds strengere regelgeving in China.

In een aantal provincies waar zogeheten miners, makers van cryptomunten, actief zijn worden de activiteiten steeds meer aan banden gelegd. Ook handelsplatforms zijn aan banden gelegd. Vooral in het Aziatische land is de handel digitale munten zeer populair.

"Gevaren van bitcoin"

Ook Westerse beleidsmakers waarschuwen steeds vaker voor de gevaren van de bitcoin. Pieter Hasekamp, directeur bij het Centraal Planbureau (CP) riep recent zelfs nog op tot een ’totaalverbod’ voor alle cryptomunten om ’een financiële ramp voor Nederlanders te voorkomen’.

Bij de sterk verminderde animo om in de bitcoin te stappen, speelt de Amerikaanse centrale bank (Fed) eveneens een rol. Het hinten op een toekomstige verkrapping van het monetaire beleid afgelopen week werkt vooral voor risicovollere beleggingen negatief door in het sentiment.

Daarnaast heeft Tesla-topman Elon Musk dit jaar al een flinke stempel gedrukt op het wel en wee bij de bitcoin. Zijn tweets die gevolgd worden door ruim 50 miljoen volgers over cryptomunten hebben in de voorbije maanden een forse impact gehad op de waarde van de digitale munt.