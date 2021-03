Blokkeerschip Suezkanaal drijft weer

Het containerschip is losgemaakt met behulp van onder meer sleepboten en baggeraars, waardoor de scheepvaart over de belangrijke waterweg weer kan worden hervat.

Hoelang het precies duurt voordat er weer scheepsverkeer door het kanaal mogelijk is is nog onduidelijk.

Het wegslepen ging zaterdagavond al beter dan verwacht. De Ever Given kwam makkelijk los doordat de bergers door het hoge water het tij mee hadden.

De eigenaar van de Ever Given meldde eerder op de dag al goede hoop te hebben dat het 220.000 ton wegende vaartuig zaterdagavond zou worden losgetrokken. Dat zei Yukito Higaki, president van het schipleasebedrijf Shoei Kisen Kaisha in een persconferentie voor Japanse media.

Boskalis

Yukito Higaki, president van het schipleasebedrijf Shoei Kisen Kaisha, legt uit dat grond onder het schip vandaan moest worden gehaald met behulp van baggermaterieel, een klus waar Smit, de dochter van het Nederlandse Boskalis bij helpt. Eenmaal losgetrokken, zou de 400 meter lange Ever Given weer als vanouds moeten functioneren. „Het schip maakt geen water. Er zijn ook geen problemen met het roer en de scheepsschroeven.”

Boskalis liet zaterdagmorgen aan de De Telegraaf weten dat het met twee zeeslepers onderweg is vanuit de Rode Zee. Die zullen naar verwachting zondagmiddag arriveren. Zaterdag zijn kleinere sleepboten van onder meer de Egyptische Suez Canal Authority bezig rond het schip om het vlot te trekken. Ook wordt er al een paar dagen zand weggehaald rond de Ever Given, zodat dit vrij komt te liggen. Verder is er een landkraan onderweg, om eventueel 600 containers van de voorkant van het schip te halen. „Er wordt druk gerekend door ons team en voortdurend gewerkt aan alle opties. We houden ons aan de bergingsplanning zoals vrijdag afgesproken, maar alle inspanning is natuurlijk meegenomen. Zondag of maandag beginnen we met een poging met meer trekvermogen”, aldus de Boskalis-woordvoerder.

Het schip liep dinsdag vast en ligt zodanig dwars, dat het kanaal in Egypte wordt geblokkeerd voor andere schepen. Dit raakt wereldwijde transportstromen hard, omdat er normaal altijd veel schepen varen. Het kanaal is goed voor ongeveer 12% van de wereldhandel. Elke dag wordt voor bijna $10 miljard aan goederen door het kanaal vervoerd, waaronder auto’s, kleding, (tuin)meubels, maar ook wc-papier en koffiepads. De olieprijs liep de afgelopen dagen hard op als gevolg van de stremming in het kanaal. Er liggen veertig olie- en gastankers te wachten. De Amerikaanse regering sprak gisteren zorg uit over de gevolgen van de stijgende olieprijs.

’s Werelds grootste containerrederij Maersk liet zaterdagmiddag weten al veertien schepen om de Kaap te hebben gestuurd in plaats van de route door het Suezkanaal. De vaartijd om de Kaap duurt normaal tien tot veertien dagen langer.

De Deense rederij waarschuwt dat de impact van de blokkade nog lang zal na-ijlen. Met het vlottrekken van de Ever Given zijn de vertragingen nog lang niet ten einde. De logistieke keten is zo fijnmazig dat die mogelijk nog weken aan kunnen houden.

De vertraging van de scheepvaart zorgt voor miljarden euro’s schade in de wereldhandel. Belangrijk hierin is de oorzaak van die vertraging. Eigenaar van het schip, rederij Evergreen, wijdt het aan de weersomstandigheden.

Menselijke fouten

Dat wordt door de Suez Canal Authority (SCA), de beheerder van het Suezkanaal, ontkend Het vastlopen van het schip is mogelijk de oorzaak van menselijke fouten en niet van de harde wind, zei voorzitter Osama Rabie van de SCA zaterdagmiddag in een persconferentie.

Dat het schip alleen door de harde wind diagonaal in het Suezkanaal kwam te liggen, sluit de SCA uit. Harde wind werd eerst al belangrijkste oorzaak genoemd. De toedracht kan mogelijk belangrijk zijn voor de afwikkeling van de schade. Rabie benadrukt echter dat onderzoek hiernaar pas na het vlottrekken van de containerreus plaatsvindt.