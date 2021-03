LIVE | Blokkeerschip Suezkanaal is los

Eerder was op trackapps nog te zien dat de Ever Given weer schever is komen te liggen, richting de oorspronkelijke positie waarin het vorige week was gestrand. „Dat komt omdat we het schip los proberen te wrikken uit de klei, waardoor het schip misschien nog vaker heen en weer zal gaan. We gaan gewoon verder met een combinatie van de trekkracht van de zeeslepers en het hoogtij. Dat is soms niet met één poging meteen klaar”, zegt een woordvoerder van Boskalis maandagmiddag.

Rond het middaguur zijn twee zeeslepers van Boskalis begonnen met het trekwerk.

Het 400 meter lange containerschip Ever Given blokkeert het Suez-kanaal sinds dinsdagavond. De hele wereld heeft de ogen op de bergingsoperatie gericht, omdat de wereldhandel van een goede doorvaart afhankelijk is.

Ⓒ ANP/HH

Megafile

De 400 meter lange en 224.000 ton wegende Ever Given liep dinsdag vast in het Suezkanaal en lag dwars over de belangrijke vaarroute voor scheepsverkeer tussen Azië en Europa. Door de opstopping was een enorme file aan wachtende schepen ontstaan aan beide kanten van het Suezkanaal.

Volgens de Suez Canal Authority lagen zondagmiddag meer dan 320 vaartuigen te wachten, zoals containerschepen en olietankers.

Ongeveer 12 procent van de wereldwijde goederenhandel loopt via het Suezkanaal. Normaal gesproken wordt dagelijks voor bijna 10 miljard dollar aan goederen door de 193 kilometer lange waterweg tussen de Rode Zee en de Middellandse Zee vervoerd.

Een lange blokkade kan grote gevolgen hebben voor de wereldhandel, met bijvoorbeeld leveringsproblemen voor winkels en tekorten van bepaalde goederen in de industrie.