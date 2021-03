LIVE | blokkeerschip Suezkanaal met kop nog vast

Dat meldt een woordvoerder van Boskalis maandag aan De Telegraaf. „De kont ligt nu vrij, maar de kop zit nog vast. Er is progressie, maar het schip is nog niet helemaal los”.

Inmiddels is de tweede sleper Carlo Magno ook aangekomen. Op satellietbeelden is te zien dat het schip al een stuk is gedraaid, en dat de twee slepers zich nu aan de zuidkant van de Ever Given positioneren.

Het 400 meter lange containerschip Ever Given blokkeert het Suez-kanaal sinds dinsdagavond. De hele wereld heeft de ogen op de bergingsoperatie gericht, omdat de wereldhandel van een goede doorvaart afhankelijk is.

’70% kans’

Boskalis schat de kans op 70% dat het containerschip maandag los zou komen. „Mocht het lostrekken niet lukken, dan zullen we ook onder het schip gaan baggeren. Dat is tot nu toe alleen aan de zijkanten gedaan”, aldus de zegsman.

Daarbij zal er met grote kracht water onder het schip worden gespoten om zand en klei weg te spoelen. Als het niet lukt om op deze manier de voorkant van het schip vrij te krijgen, dan zullen er mogelijk containers van de voorkant van het schip afgetakeld moeten worden.

Er is een landkraan onderweg, om eventueel 600 containers van de voorkant van het schip te halen. In dat geval gaat het langer duren, omdat het tijd kost om de kraan operationeel te krijgen. Ook de harde wind in woestijn kan het lossen dan mogelijk ook parten spelen. Hoe lang het precies duurt voordat er weer scheepsverkeer door het kanaal mogelijk wordt is nog onduidelijk.

Megafile

De 400 meter lange en 224.000 ton wegende Ever Given liep dinsdag vast in het Suezkanaal en lag dwars over de belangrijke vaarroute voor scheepsverkeer tussen Azië en Europa. Door de opstopping was een enorme file aan wachtende schepen ontstaan aan beide kanten van het Suezkanaal.

Volgens de Suez Canal Authority lagen zondagmiddag meer dan 320 vaartuigen te wachten, zoals containerschepen en olietankers.

Ongeveer 12 procent van de wereldwijde goederenhandel loopt via het Suezkanaal. Normaal gesproken wordt dagelijks voor bijna 10 miljard dollar aan goederen door de 193 kilometer lange waterweg tussen de Rode Zee en de Middellandse Zee vervoerd.

Een lange blokkade kan grote gevolgen hebben voor de wereldhandel, met bijvoorbeeld leveringsproblemen voor winkels en tekorten van bepaalde goederen in de industrie.