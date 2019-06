Kwartaalomzet Alumexx flink omhoog

Etten-leur - Het in Amsterdam genoteerde Alumexx heeft in het eerste kwartaal de omzet met meer dan 50 procent verhoogd in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldde de producent van aluminium ladders voor de doe-het-zelfmarkt, zonder een concreet omzetbedrag naar buiten te brengen. Alumexx houdt vrijdag zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in Breda waarop onder meer de strategie voor 2019 wordt toegelicht.