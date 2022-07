Premium Het beste van De Telegraaf

’Tekort over paar jaar in heel Nederland’ Huisartsentekort in steeds meer regio’s leidt tot absurde situaties: ’Uren in de auto voor consult’

Door Klaartje Bax

David Versteegen is ten einde raad. „De doktersassistente wordt gek van mijn telefoontjes.” Ⓒ foto robert HOETINK

Beeldbellen met een onbekende huisarts in een andere provincie. Uren rijden voor een bezoekje aan de huisarts. Voor iedere klacht naar de huisartsenspoedpost. Het huisartsentekort in steeds meer gebieden in Nederland leidt tot absurde situaties. „Het is te gek voor woorden. Al bijna anderhalf jaar zitten wij zonder dokter in de buurt.”