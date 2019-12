’Hypotheekadviseur verdient mee aan verduurzaming’

Vakblad Asurrantie Magazine constateert dat de commissie voor een goede tip fors kan oplopen. Zo wordt een installateur opgevoerd die de hypotheekadviseur 5% geeft van het bedrag dat de huizenbezitter uitgeeft aan energiebesparende maatregelen. Die vergoeding kan zelfs oplopen tot 15%. Dat levert bij een gemiddelde ’klantwaarde’ van €6500 dan bijna €1000 op.

Bij andere bedrijven is de vergoeding maar klein, bijvoorbeeld €40 voor isolatie en €75 voor zonnepanelen. Een bedrag van €400 per order voor zonnepanelen komt ook voor, zegt een ondernemer tegen AM. Een Brabantse hypotheekadviseur vindt dat niet zo’n gek bedrag. „Een adviseur steekt er tijd in. Die klant kan misschien wel vier keer terugkomen op kantoor. Je moet niet vergeten dat de rit naar verduurzaming ontzettend complex is voor een consument. Dat is een rit die wij al hebben gemaakt.”