Koopkracht raakt in het slop: ’Lastendruk is in Nederland knetterhoog’

Financieel

Wall Street met winst uit startblokken; druk bij oliefondsen

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winsten geopend, waarmee een einde kwam aan een aantal dagen van verliezen. Beleggers zijn nog wel altijd bevreesd voor een eerdere afbouw van de crisissteun door de Federal Reserve, maar zien ook koopjes. Daarnaast zijn er zorgen over de Delta-variant...