ABN Amro: zestiger mag niet rood staan

Rood staan bij ABN? Dat kun je als midden-zestiger niet aanvragen. Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Amsterdam - ABN Amro heeft een man terecht de optie van rood staan op zijn bankrekening geweigerd omdat hij tussen de 61 en 67 jaar oud is. Zijn inkomen is om die reden te onzeker, vindt de bank. Ook bij klachteninstituut Kifid vangt de man bot: er is geen sprake van ongeoorloofde leeftijdsdiscriminatie.