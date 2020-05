Verlieslijdend AMG zet beursplannen techdivisie op ijs

De huidige economische omstandigheden drukken zwaar op de resultaten van de beursgenoteerde onderneming. Eerder zag de metalenspecialist zich daarom ook al genoodzaakt om zijn financiële verwachtingen voor dit jaar overboord te gooien.

AMG meldde vorig jaar nog een een aparte beursgang van zijn techdivisie te onderzoeken. Maar de situatie in de markt is in de afgelopen maanden drastisch gewijzigd. De omzet zakte in het eerste kwartaal met 20 procent vergeleken met een jaar terug, tot ruim 278 miljoen euro.

Halvering resultaat

Het bedrijfsresultaat (ebitda) halveerde ruimschoots op dik 22 miljoen euro en onder de streep was sprake van een verlies van bijna 14 miljoen euro. In het eerste kwartaal van vorig jaar werd nog een kleine 15 miljoen euro winst geboekt.

Door de economische neergang is er veel minder vraag naar metalen. AMG is onder meer pessimistisch over de ontwikkelingen in de luchtvaartindustrie, waaraan wordt geleverd. Sommige productiefaciliteiten van AMG werken nu ook onder hun normale capaciteit.

Vandaar dat het bedrijf ervoor kiest om te bezuinigen en alleen de belangrijkste strategische programma's voort te zetten. Dit laatst betreft bijvoorbeeld de bouw van een nieuwe fabriek in Zanesville, Ohio. Die is bedoeld om de recyclingcapaciteit voor raffinaderijresiduen te verdubbelen.