Heineken investeert in zijn Braziliaanse bierfabriek

Sao Paulo - Heineken heeft een miljoeneninvestering gedaan in zijn Braziliaanse bierfabriek. De bierbrouwer steekt 865 miljoen real, omgerekend 161 miljoen euro, in de loop van dit en komend jaar. De fabriek genaamd Ponta Grossa is de op twee na grootste fabriek in staat Parana. Brazilië is volgens kenners een nog belangrijkere markt voor de omzet van Heineken dan Europa of de Verenigde Staten.