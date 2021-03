Grachtenverbod voor Amsterdams erfgoed

Meer kleine rederijen vreesden er de afgelopen tijd al voor: namelijk dat hun bedrijf door de nieuwe loting van de gemeente geminimaliseerd wordt.

Het bedrijf Cruise With Us, dat met twee prachtig gerestaureerde salonboten - misschien wel de mooiste van Amsterdam - in de grachten rondvaart, is straks de helft van het bedrijf kwijt. Met De Valentijn voer het in normale tijden zo'n drie tot vier keer per week, met vaak een diner aan boord, door de grachten.

Gerestaureerd

Achttien jaar geleden kwam De Valentijn terug in Amsterdam. ,,We hebben hem gerestaureerd”, zegt eigenaar Arno Koningstein. ,,Het schip is in 1913 op scheepswerf De Amstel gebouwd. We kregen op basis van de Amsterdamse historie van de gemeente destijds een vergunning voor onbepaalde tijd om te varen.”

,,Onze basis gaat er nu uit”, zegt Koningstein. ,,Dat is verschrikkelijk. Het is de helft van je bedrijf dat nu wordt weggesneden. Dat voelt als een mokerslag. En dat terwijl wij met die paar tochtjes per week de grachten totaal niet belasten.”

Alles staat klaar voor nieuwe gasten op salonboot De Valentijn. Ⓒ EIGEN FOTO

Belangrijk pijnpunt van de rondvaartloting is dat reders die wilden meedoen ook een financiële verantwoording voor het schip moesten aanleveren. Koningstein: ,,Dat geeft grotere rondvaartpartijen meer kans op een vergunning, omdat zij een ruimere financiële jas hebben. Wij kunnen, mede door corona, als kleine reder, geen geld lenen voor een derde boot, dus ook niet meer op deze loting inschrijven dan twee keer. De grote rederijen kunnen in dit systeem voor meer boten inschrijven dan ze in bezit hebben. Daar lijkt de gemeente niet over te hebben nagedacht.”

Oneerlijk

De gemeente heeft steeds gezegd dat ze graag ziet dat er historische boten door de binnenstad varen, maar in de praktijk faciliteert het 'kneiterlinkse' stadsbestuur met de loting vooral het grootkapitaal. ,,Het is gewoon een heel oneerlijk systeem dat is opgetuigd”, zegt Koningstein. ,,Bijna alle grote rondvaartrederijen schreven in met veel meer boten dan ze hebben en op die manier kunnen ze al hun vergunningen veilig stellen.”

De Partij van de Ouderen gaat de zaak aan de kaak stellen. ,,Ongelooflijk wat het stadsbestuur onze rederijen aandoet. Vorig jaar heb ik al gewaarschuwd dat de historische rondvaartboten dreigen te kapseizen door dit beleid en dat is dus precies wat er nu gebeurt. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd”, aldus fractievoorzitter Wil van Soest.