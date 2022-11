Beursblog: AEX pakt winst, sentiment in New York is slecht

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Op 1, 2 en 3 november 2022 vindt op initiatief van het platform Wijzer in geldzaken de twaalfde editie van de Pensioen3daagse plaats. In deze periode zetten Wijzer in geldzaken en partners zich in om Nederlanders te motiveren zich te verdiepen in hun pensioen en hier zo nodig voor in actie te komen. Renee Martius, Manager afdeling Leven & Inkomen bij het Verbond van Verzekeraars, heeft de gong geluid ter viering van deze gelegenheid. Ⓒ Euronext AEX 673.32 0.4 %

De AEX is dinsdag met kleine winst gesloten bij 673,32 punten.Vooral Prosus en Just Eat Takeaway maar ook Signify en Philips waren geliefd, Wolters Kluwer verliest terrein met DSM en Relx. De Amerikaanse beurzen zijn op de eerste handelsdag van november naar verliezen gegaan. Macrocijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt pakken beter uit. Dat kan een rentestijging betekenen van de Federal Reserve woensdag.