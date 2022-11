Beursblog: mooie winst AEX na sterke start Nasdaq

Op 1, 2 en 3 november 2022 vindt op initiatief van het platform Wijzer in geldzaken de twaalfde editie van de Pensioen3daagse plaats. In deze periode zetten Wijzer in geldzaken en partners zich in om Nederlanders te motiveren zich te verdiepen in hun pensioen en hier zo nodig voor in actie te komen. Renee Martius, Manager afdeling Leven & Inkomen bij het Verbond van Verzekeraars, heeft de gong geluid ter viering van deze gelegenheid.

