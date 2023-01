Premium Het beste van De Telegraaf

Column: RIP negatieve rente

Door roelof salomons Kopieer naar clipboard

Spaarders krijgen inmiddels weer een positieve rente. Ⓒ ANP/HH

De gekkigheid is voorbij. Op het hoogtepunt van de waanzin had bijna een kwart van alle wereldwijd verhandelde obligaties een negatieve rente. Maar nu niet meer: het experiment is voorbij. Maar de gevolgen nog niet.