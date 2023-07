’Twitter dreigt Meta met juridische stappen om Threads’

Threads heeft in de eerste achttien uur na de lancering al meer dan 30 miljoen aanmeldingen binnen. Er zijn ook al Threadsaccounts actief van beroemdheden als Jennifer Lopez, Shakira en Hugh Jackman, maar ook van mediabedrijven als The Washington Post, Reuters en The Economist. Waarschijnlijk dankt de app, die in de Europese Unie voorlopig nog niet beschikbaar is, zijn succes aan het feit dat hij is gekoppeld aan Instagram, de foto- en video-app van Meta. Daardoor zijn gebruikers in staat hun volgers en volglijsten van Instagram mee te nemen naar Threads.

De advocaat beschuldigt Meta ervan tientallen voormalige Twitter-medewerkers in dienst te hebben genomen die „toegang hadden en hebben tot de handelsgeheimen van Twitter en andere zeer vertrouwelijke informatie.” Een bron van Semafor stelt dat de beschuldigingen van Twitter ongegrond zijn. „Niemand in het technische team van Threads is een voormalige Twitter-medewerker”, citeert de site. De brief lijkt wel een teken dat Twitter de nieuwe concurrentie als een serieuze bedreiging ziet.

„Het kooigevecht is begonnen en Zuckerberg heeft een grote klap uitgedeeld”, heeft hoofdanalist Jasmine Enberg van Insider Intelligence gezegd. „Meta’s release van Threads kwam op het perfecte moment”, verklaarde Niklas Myhr, professor marketing aan de Chapman University. Daarbij verwees hij naar de onrust op Twitter die onlangs ontstond, nadat de dienst het aantal tweets dat gebruikers kunnen zien, had beperkt.

Andere concurrenten kennen slechts een beperkt succes. Mastodon, een andere Twitter-achtige app, heeft volgens de eigen website 1,7 miljoen maandelijkse actieve gebruikers, terwijl Bluesky ongeveer 265.000 gebruikers telt. Twitter zelf had in mei vorig jaar 229 miljoen maandelijks actieve gebruikers, volgens een verklaring uit de tijd voor de overname door Elon Musk. Threads lijkt de potentie te hebben om nog flink door te groeien. Instagram telt volgens recente cijfers namelijk wel meer dan 2 miljard maandelijks actieve gebruikers.