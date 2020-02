Platenlabel Ed Sheeran en Bruno Mars naar de beurs

Onder meer Bruno Mars staat onder contract bij Warner. Ⓒ AFP

NEW YORK - Platenmaatschappij Warner Music Group, met artiesten als Bruno Mars en Ed Sheeran, heeft een beursnotering in New York aangevraagd. De eigenaren van het platenbedrijf, onder wie de in Oekraïne geboren Britse miljardair Len Blavatnik, willen hun belangen verzilveren nu het financieel beter gaat met Warner Music.