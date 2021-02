Premium Geld

Column: minder autoschade, maar niet minder premie

De coronacrisis heeft veel nadelen, maar ook een paar voordelen. Zo reden we door de crisis minder auto, vooral tijdens de eerste ’intelligente’ lockdown in het voorjaar van 2020. Minder kilometers betekent minder schade, en dus voor het volgende jaar een lagere premie voor de autoverzekering of ove...