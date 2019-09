Handelshoop stuwt Wall Street

De Dow-Jonesindex stond rond 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,5 procent in de plus op 27.273 punten. De breed samengestelde S&P 500 werd 0,6 procent hoger gezet op 3017 punten en schermenbeurs Nasdaq steeg 0,6 procent tot 8218 punten.

De ECB grijpt flink in om de Europese economie te stimuleren. De centrale bank verlaagt de depositorente en gaat tot nader order obligaties opkopen om zo de afzwakkende Europese economie te stimuleren. Verdere rentestappen werden niet uitgesloten.

Importheffingen

Aan het handelsfront kondigde de Amerikaanse president Donald Trump aan importheffingen op Chinese producten, die hij per 1 oktober wilde invoeren, op te schorten tot 15 oktober. China overweegt daarnaast de import van Amerikaanse landbouwproducten weer vrijuit toe te staan. Ook zijn er berichten dat adviseurs van Trump de president willen overtuigen om een tussendeal te sluiten met China om de Amerikaanse economie geen onnodige schade toe te brengen.

Softwareconcern Oracle (min 3,7 procent) maakte bekend dat mede-topman Mark Hurd tijdelijk zijn functie neerlegt vanwege gezondheidsredenen. Tevens kwam het bedrijf met kwartaalcijfers naar buiten die minder sterk waren dan verwacht.

Kroger

Ook supermarktketen Kroger (plus 1,3 procent) opende de boeken. Het concern haalde betere resultaten dan verwacht.

Techreus Apple steeg 0,6 procent en is nu weer meer dan 1 biljoen dollar waard. Alleen Microsoft (plus 1,5 procent) is nog meer waard dan de iPhonemaker. Het verschil in marktwaarde bedraagt zo'n 30 miljard dollar.

Alphabet

Google schikte een belastingzaak in Frankrijk voor in totaal ongeveer 1 miljard euro. Het aandeel van Google-moeder Alphabet steeg 1,6 procent.

De euro werd meer waard ten opzichte van de dollar en was 1,1074 dollar waard, tegen 1,1057 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 1,8 procent goedkoper op 54,76 dollar. De prijs van Brentolie daalde 1,4 procent tot 59,98 dollar per vat.