Aldi test supermarkt zonder kassa

Momenteel testen eigen medewerkers van Aldi de technologie, daarna gaat de test verder met klanten. Aldi is overigens niet de eerste die met een supermarkt zonder kassa experimenteert. In maart opende Amazon in Londen voor het eerst in Europa een winkel zonder kassa onder de naam Amazon Fresh.

Afhalen

Aldi is de op vier na grootste supermarktketen in Groot-Brittannië met ruim 920 winkels. De keten heeft al een dienst waarbij klanten producten die ze online hebben gekocht in de winkel afhalen, het zogenoemde ’click & collect’. Die mogelijkheid is er in tweehonderd winkels in het hele land.

De Britse supermarktketen Tesco experimenteert ook met een kassaloze supermarkt. De keten laat op het hoofdkantoor dit systeem testen door medewerkers. In de Verenigde Staten heeft Amazon al ruim twintig kassaloze winkels, die daar Amazon Go heten.