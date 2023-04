Premium Het beste van De Telegraaf

Belegger beleeft achtbaanrit: bankenleed domper op feestvreugde

Door Mark Garrelts Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / HH

Beleggers op het Damrak hebben er een grillig kwartaal opzitten. Na bijna twee maanden van onophoudelijk zonneschijn, gesteund door de sterk verminderde recessievrees, viel er onverwachts een schaduw over het zomerse beursklimaat vanwege de onrust in de bankensector. Na het zuur van vorig jaar smaakt de mooie opleving van de koersen zoet, maar experts zijn voorzichtig of het beursfeestje een vervolg krijgt.