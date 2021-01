Beursexperts: nieuwjaarsrally op Damrak ligt in verschiet

Na de topprestatie in november vervolgde de AEX in de laatste handelsmaand van 2020 de weg omhoog met per saldo een plus van 3,1%.

Vooral de uitrol van de coronavaccins in veel landen droeg bij aan het gunstige sentiment. De handtekening van president Trump onder nieuwe coronasteun in de VS gaf beleggers ook steun in de rug.

In het pas begonnen beursjaar kijken de meeste beursexperts met een positieve bril vooruit naar de prestaties van de AEX over de maand januari. Bijna de helft van de respondenten houdt er rekening mee dat de hoofdgraadmeter in Amsterdam een nieuwjaarsrally in gang zet. Slechts 21% voorziet per saldo een daling van de AEX.

Herstel na pandemie

Voor het gehele jaar is er ook overwegend optimisme onder deze experts. Zij wijzen daarbij op het economisch herstel na het einde van de pandemie en de aanhoudende steun van centrale bankiers en overheden die in 2021 een positieve rol gaan spelen.

Iets minder dan een derde vrees dat de AEX een negatief rendement gaat behalen over heel 2021.

Bij de individuele AEX-aandelen gaat de voorkeur bij experts in januari onder meer uit naar Prosus. De techinvesteerder is tevens de grote favoriet voor geheel 2021. Ook de voedingsconcern Ahold Delhaize en Just Eat Takeaway zijn deze maand gewild. Chipmachinemaker ASML, dat de aftrap geeft van het nieuwe kwartaalcijferseizoen, valt eveneens in de smaak.

Aan de andere kant van de medaille staat Unibail-Rodamco-Westfield deze maand stijf onderaan in de favorietenlijst van experts. Het vastgoedfonds behoorde afgelopen jaar al tot de slecht presterende hoofdfondsen als gevolg van de coronamalaise.

Gissen naar Galapagos

Adyen is ook weinig geliefd in januari. De grote winnaar in 2020 is zo hard gestegen dat de online betalingsverwerker volgens experts dit jaar per saldo flink kan gaan afkoelen.

De verwachtingen voor Galapagos, de grootste verliezer bij de hoofdfondsen in 2020 zijn verdeeld. Sommige experts voorzien een sterke comeback in 2020, terwijl andere professionals vrezen dat het ergste nog niet achter de rug is.