Beursblog: Twitter en banken negeren verliesreeks Wall Street

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Kleine bewegingen op paasmaandag, Twitter gewild. Ⓒ ANP / HH AEX 719.7 0.23 %

Amsterdam - Beurzen in New York zijn maandagavond met klein verlies gesloten. Technologieaandelen hebben tegenwind nu de rente oploopt, maar banken profiteerden ook na goede cijfers van Bank of America. Twitter vergrootte de winst op verzet van het bestuur tegen de overnamepoging door Tesla-topman Elon Musk.