De Amsterdamse beurs is volgende week in de ban van de Amerikaanse president Donald Trump. De spanningen tussen de VS en Iran kunnen de koersen op Beursplein 5 in beweging gaan brengen. Dat geldt ook voor de ontmoeting tussen Trump en de Chinese president Xi Jinping op de G20-top, die vrijdag van start gaat.