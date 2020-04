AEX beperkt verlies ondanks val verzekeraars

De AEX stond om tien uur 0,6% lager op 475,4 punten. De AMX leverde 0,4% in op 648,6 punten.

De overige Europese beurzen zakten eveneens. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 verloren respectievelijk 0,9%, 0,3% en 0,6%.

In Azië was de stemming vanochtend licht bedrukt. De Japanse Nikkei-index hield zich staande, maar heeft wel een beroerde week achter de rug.

De indexfutures wezen op een bijna 1% lagere opening van de Amerikaanse beurzen, na de 1,7% tot 2,2% hogere slotstanden op donderdag.

Na de tweet van de Amerikaanse president Donald Trump donderdagavond dat hij verwacht dat Saoedi-Arabië en Rusland de olieproductie met 10 miljoen vaten per dag gaan verlagen, waren beleggers in afwachting van meer nieuws hierover. De olieprijzen hielden vanochtend de winst op donderdag van meer dan 20% vast. Beleggers keken eveneens uit naar het Amerikaanse banenrapport dat om half drie naar buiten komt. Afgelopen week vroeg een recordaantal van 6,6 miljoen Amerikanen een werkloosheidsuitkering aan.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen gingen de verzekeraars in de uitverkoop, na de oproep van de Nederlandsche Bank en de Europese toezichthouder voor de verzekeringsbranche EIOPA om voorlopig geen dividend te betalen of eigen aandelen in te kopen. NN Group, Aegon en ASR Nederland zakten respectievelijk 10,4%, 9,5% en 7,7%. ING gaat ervan uit dat de verzekeraars aan de oproep gehoor zullen geven, maar ziet geen reden de koopadviezen in te trekken.

Unibail-Rodamco-Westfield leverde 2% in. Het vastgoedfonds heeft met twee uitgiftes van obligaties €1,4 miljard opgehaald.

Shell verloor 1,5%. Donderdag schoot de olie- en gasmaatschappij nog omhoog dankzij de spurt van de olieprijzen.

Maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway stond met een plus van 1,8% bovenaan.

Verfproducent AkzoNobel klom 1,3%, na de adviesverhoging van verkopen naar kopen door de Duitse bank Berenberg.

Philips won 0,3%. Het zorgtechnologieconcern profiteert van de door Trump aan bedrijven opgelegde verplichting om makers van beademingsapparatuur met voorrang te beleveren.

Bij de middelgrote fondsen stonden kunstmestproducent Oci en maritiem dienstverlener Boskalis met minnen van 3,5% en 3,2% onderaan. Optieketen Grandvision zakte 2% naar €21,90 en nam daarmee verder afstand van het overnamebod van €28 door brillenfabrikant EssilorLuxottica.

Air France KLM verloor 0,2%. De Nederlandse dochter KLM zet ondanks politieke druk zijn plan door om tweeduizend hoofdzakelijk tijdelijke arbeidsplaatsen te schrappen. ING meldt dat de luchtvaartmaatschappij in haar ogen de juiste maatregelen treft om de coronacrisis te overleven en herhaalt het houdadvies.

https://www.telegraaf.nl/financieel/747932214/klm-schrapt-banen-ondanks-felle-kritiek-politiek

Market maker Flow Traders, de absolute uitblinker in de eerste maanden van dit jaar, steeg nog eens 2,7%.

Smallcap Nedap verloor 6,5%. Het techbedrijf meldde donderdag nabeurs sterk geraakt te worden door de coronacrisis en het dividend te zullen schrappen.