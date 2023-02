Goedlopende broodjesketen Subway denkt aan verkoop

Subway is wereldwijd actief in meer dan honderd landen met bijna 37.000 broodjeszaken, waaronder in Nederland. Volgens een verklaring bekijken de aandeelhouders de mogelijkheid van een verkoop. De bank JPMorgan Chase adviseert het bedrijf en zal het verkoopproces begeleiden. Subway zegt geen details over timing van een verkoop te kunnen geven en zal ook geen verder commentaar leveren totdat het proces is afgerond.

Strategie

In de verklaring schrijft Subway verder dat het managementteam blijft werken aan de strategie voor de toekomst, met een focus op het vernieuwen van het menu, het moderniseren van vestigingen en verbetering van klantervaring.

De onderneming uit Milford in de staat Connecticut maakte eerder deze maand bekend dat in 2022 opnieuw records werden gebroken met de verkopen. Volgens het bedrijf werden acht kwartalen op rij positieve verkoopcijfers bereikt. Subway maakte geen gegevens bekend over hoeveel de omzet en winst in dollars bedraagt.