Oproep Duits bedrijfsleven: snel einde EU-sancties tegen Rusland

BERLIJN (ANP/DPA)

Dat heeft de president van de Duits-Russische handelskamer Rainer Seele gezegd. Hij vindt dat meer serieuze dialoog moet plaatsvinden tussen de EU en Rusland om de onderlinge geschillen op te lossen.

De opmerkingen van Seele komen in aanloop naar een economisch forum dat wordt gehouden tussen 2 en 5 juni in de Russische stad Sint-Petersburg. Hij richt zich in de oproep op politici in de EU, Rusland en de Verenigde Staten.

Belangrijke afzetmarkt

Rusland is een belangrijke afzetmarkt voor Duitse producten zoals bijvoorbeeld auto's en machines. Ook investeren Duitse bedrijven veel geld in het land. In het eerste kwartaal ging het om een bedrag van circa 1,1 miljard euro, aldus onderzoek van de Duitse centrale bank.

De EU heeft een reeks sancties opgelegd aan onder meer Russische bedrijven en hooggeplaatste personen vanwege het conflict in de Oekraïne en de vergiftiging van de Russische oppositieleider Aleksej Navalni, die momenteel een gevangenisstraf uitzit in een strafkolonie in Rusland. Hij is een uitgesproken criticus van het Kremlin.