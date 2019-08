Strukton-baas Sanderink moet tonnen betalen aan ex

Sanderink beschuldigde zijn ex van fraude en betrokkenheid bij een FIOD-inval bij Strukton. In plaats van het plaatsen van een rectificatie herhaalde hij zijn beschuldigingen in de media en op de website van Strukton. De rechter legde ook een nieuwe, hogere dwangsom op.

De FIOD onderzoekt Strukton vanwege een opdracht voor de bouw aan een metro in Saudi-Arabië. Daarbij zouden door het bouwbedrijf steekpenningen zijn betaald.