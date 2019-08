Consultants en juristen drukken winst Beter Bed

Het bedrijfsresultaat voor rente en belasting (ebit) bleef nog maar net boven nul, op €400.000. Vorig jaar kwam Beter Bed, dat ook meer geld kwijt was aan het ’versnellen van de verkoopresultaten’ bij het bedrijfsonderdeel New Business, onder de streep nog op €3,5 miljoen winst uit. Het resultaat na belastingen is zelfs een verlies van €22,7 miljoen.

Beter Bed werd het afgelopen kwartaal geplaagd door liquiditeitsproblemen bij een Duits bedrijfsonderdeel, in de nasleep van een gifschandaal. Die problemen leken op een gegeven moment zo groot, dat het voortbestaan van het bedrijf in gevaar dreigde te komen, en aandeelhouders massaal hun stukken dumpten.

Inmiddels heeft de beddenverkoper een akkoord met zijn banken, en staat het Duitse onderdeel, Matratzen Concord, in de etalage. Het bedrijf zegt dat het met meerdere partijen ’in een vergevorderd stadium is van onderhandelingen en boekenonderzoek’.

Volgens topman John Kruijssen van Beter Bed kost het afronden van het dossier Matratzen Concord meer tijd dan waar vooraf rekening mee werd gehouden, wat zich ook in extra kosten vertaalde. Tegenover die pijn en moeite stonden volgens hem bemoedigende resultaten in onder meer de Benelux en Zweden. Beter Bed benadrukte overigens dat het nog niet mogelijk is om de totale financiële impact van de verkoop in te schatten.