Kredietverleners gaan voortaan strenger tellen

Per 1 april worden de nieuwe leennormen van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) van kracht. Dan wordt specifieker dan voorheen gekeken naar de uitgaven in relatie tot het inkomen, zoals de kosten voor kinderen, een leaseauto, hypotheek of een studielening. Doel is om het risico op overkreditering verder te verkleinen. „Het maximale bedrag zal in veel gevallen lager uitvallen’, verwacht vergelijker Pricewise.

Kredietbemiddelaar Becam voorziet dat huurders vaak ruimer kunnen lenen en huiseigenaren minder. Een gezin met samen een modaal inkomen in een goedkoop huurhuis kan dan ongeveer €4000 meer lenen en hetzelfde gezin in een koophuis met dezelfde maandlasten €9000 minder, in een prijsvoorbeeld van Becam.

Huizenkopers kunnen sinds 1 januari juist meer lenen. Bij een hypotheekaanvraag door partners mag het tweede inkomen 90% nu meetellen, waar dat eerder 80% was. Ook telt de studielening minder zwaar mee. Bij een studieschuld van €25.000 kun je daardoor €7000 à € 8000 meer lenen, aldus het Nibid.