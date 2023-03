Twitter-oprichter Jack Dorsey verliest $520 miljoen na aanval gevreesd Hindenburg-fonds

Dorsey heeft na de koersval met 15% nog een vermogen van $4,4 miljard. Maar beleggers kijken vooral naar het antwoord van de beurstoezichthouder op de aanklacht van Hindenburg.

Dit fonds van de Amerikaanse shortseller Nathan Anderson beschuldigt Dorsey’s beursgenoteerde bedrijf Block, dat betaaltechnologie levert aan ondernemingen, zijn beleggers gericht te misleiden.

Hindenburg zorgde er eerder met een vernietigend rapport over vermeende fraude door bedrijven van de Indiase miljardair Gautam Adani voor dat diens imperium bijna omviel.

Bekijk ook: Elon Musk beëindigt verbod op politieke advertenties bij Twitter

Hindenburg specialiseert zich in zogeheten short selling: het rekent op een stevige koersdaling en profiteert daarvan met beleggingen. Het fonds helpt daarbij een handje: het kondigde net als bij Adani vooraf via Twitter een explosief rapport aan. Daarop stortte de koers van het Adani-imperium op de beurs in. Vanwege die enorme daling bij Adani, nog altijd is 50% van de koers af sinds het Hindenburg-rapport, krijgt de aanval op de ex-baas van ook de app Square extra aandacht.

’Nepaccounts’

Hindenburg zegt na onderzoek bij ex-werknemers na twee jaar te concluderen dat het bedrijf zijn aantallen gebruikers kunstmatig heeft opgeblazen. Volgens de werknemers zouden zeker 40% van alle accounts nep zijn, velen hebben meerdere accounts en zouden worden dubbel geteld. De accountants worden ook gebruikt om meer overheidssteun te verkrijgen.

’Block heeft alle interne en externe waarschuwingen genegeerd dat meerdere personen die hetzelfde rekeningnummer gebruikten om overheidsgelden te verkrijgen, een felrode vlag was voor fraude’, aldus Hindenburg in zijn rapport.

Jack Dorsey, die terugtrad als ceo bij Twitter dat door Elon Musk is overgenomen, heeft nog niet gereageerd. Ook Block meldde zich nog niet.

Eerder richtte Hindenburg zijn pijlen op Nikola, de bouwer van elektrische trucks. Die erkende later een filmpje met een truck te hebben gemanipuleerd.