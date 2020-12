’Zorgverzekeraar informeert klanten onvoldoende’

Dat concludeert de Consumentenbond na onderzoek. Zorgverzekeraars informeren hun klanten ook niet duidelijk genoeg over de gevolgen van dergelijke afspraken met zorgverleners.

Polisbrieven

„Wij hebben tientallen polisbrieven doorgespit maar daarin staat niet duidelijk of de lopende polis verslechtert. Verzekeraars zeggen bijvoorbeeld niets over zorgverleners die voor 2021 niet meer gecontracteerd zijn. Of over beperkingen, zogenaamde zorgplafonds, die zijn afgesproken met zorgverleners”, zegt directeur Sandra Molenaar.

„Terwijl dat voor consumenten ingrijpende gevolgen kan hebben en bepalend kan zijn voor de keuze van een zorgpolis. Verzekerden moeten dat zelf maar zien te achterhalen. En uit ons onderzoek blijkt ook dat die informatie niet of lastig te vinden is op de websites van de zorgverzekeraars.”

Informatie

De bond sprak in september 2020 met VWS, toezichthouder NZa en zorgverzekeraars over het verbeteren van de informatie over contractering en zorgplafonds.

Nu consumenten weer moeten beslissen of ze hun lopende zorgverzekering behouden of over willen stappen, bekeek de Consumentenbond hoe het gesteld is met die informatievoorziening, op de websites en in de polisbrieven die klanten in november thuis krijgen.

Keuze

De bond zou graag zien dat verzekeraars beter informeren over wat er anders is in een polis dan vorig jaar en welke beperkingen er gelden bij bepaalde zorgverleners. Die informatie moeten klanten voordat zij hun zorgverzekering kiezen duidelijk kunnen vinden.

Als een zorgverlener namelijk niet meer is gecontracteerd, kan het zijn dat je ineens moet bijbetalen en als een zorgverzekeraar een zorgplafond hanteert bij een bepaalde zorgverlener, is het mogelijk dat die de rest van het jaar geen nieuwe patiënten meet aanneemt van die verzekeraar.