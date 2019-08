Topman HP stapt op

Weisler was vanaf de splitsing tussen HP Enterprise en HP eind 2015 topman van dat laatste bedrijf. Hij verhuist terug naar thuisland Australië. Zijn opvolger werkt al tientallen jaren bij HP.

De omzet van HP bleef in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar vrijwel gelijk op 14,6 miljard dollar. Ten opzichte van dezelfde meetperiode een jaar eerder was dat een stijging van 0,1 procent. De omzet bij de printertak daalde vorig jaar, die van pc's steeg echter. Met name desktopcomputers leverden meer op. Volgens analisten profiteert HP van pc-aankopen die naar voren zijn gehaald uit angst voor hogere prijzen nadat Amerikaanse importtarieven van kracht worden.

De nettowinst steeg met een derde tot 1,2 miljard dollar. Ook verhoogde HP de winstverwachting voor het hele jaar.