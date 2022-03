Open Huizen Dag wordt opnieuw gratis vragen-dag

Voorheen was de Open Huizen Dag voor woningkopers een ideaal moment om in korte tijd enkele huizen te bezichtigen. In 2014 openden op zo’n kijkdag bijvoorbeeld liefst 50.000 huizen hun deuren. Maar door het beperkte aanbod aan koopwoningen hebben verkopers deze dag niet meer nodig om hun huis te slijten.

De NVM verwacht dat huiseigenaren op 26 maart vanwege de hoge energieprijzen veel vragen zullen stellen over het verduurzamen van hun woning. Ook denkt de makelaarsclub dat consumenten graag willen weten wat ze kunnen verwachten van het aankomende huizenaanbod in hun omgeving.

Nieuwe opzet

In oktober is de Open Huizen Dag voor de eerste keer in de nieuwe formule gehouden. „Met onze nieuwe opzet brengen we het beste samen: persoonlijk advies en informatie op maat bij de consument thuis”, aldus NVM-bestuurder Chris van Zantwijk. Belangstellenden kunnen zich op OpenHuizenDag.nl aanmelden.