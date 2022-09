Beursblog: AEX houdt verlies bij opening beperkt

Financieel

Beursblog: Dow zakt 170 punten op angst stijgende rente

Beurzen in New York zijn dinsdag met rond een half procent verlies gesloten. Maar de Nasdaq verloor sinds 2016 niet zoveel dagen op rij. Rentes liepen op, de verliezen kwamen in alle sectoren door. De AEX is dinsdag bij volatiele handel juist licht positief de handel uitgegaan. Beleggers blijven ook...