Beursblog: AEX zakt onder druk van staal en Philips verder weg

Premium Financieel

Russische diamanten ’witgewassen’ en ondanks boycot gewoon te koop

Na de handelssancties tegen Russische staatsbedrijven vanwege de bloedige oorlog in Oekraïne, raakte de verkoop van veel diamanten in het slop. Russische kleine fonkelaars zijn via de staatsconcerns toch weer veel voorhanden in de handel. Prijzen van duur geworden ruwe diamanten dalen.