Beursblog: eindsprint helpt Wall Street aan herstel

De AEX vervolgde de weg omlaag tot net boven de 680 punten na in de middag nog tot ruim onder deze grens te zijn gezakt. Beleggers dringen aan het einde van de handel de renteangst die een dag eerder nog flinke schade opleverde wat terug. Staalconcern Arcelor en zorgtechnologieconcern Philips gaan in de uitverkoop. Shell en Adyen zitten in de voorhoede.

