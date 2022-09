Beursblog: renteangst ebt wat weg

Financieel

Beursblog: Dow stort 1200 punten in, ’renteverhoging is zeker’

Dik 1200 punten bedraagt het verlies dinsdag bij het slot van de handel voor de Dow Jones in New York. Het is de slechtste beursdag in twee jaar. Het augustus-cijfer is hoger dan verwacht, inflatie neemt minder snel af dan werd ingeschat. De Federal Reserve zal vrijwel zeker zijn rente volgende week...