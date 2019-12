Ieder jaar verandert er wel iets aan de zorgverzekering, of de eigen situatie. Maar welke zorgverzekering is dan de beste keuze? Experts van de Consumentenbond, Nederlandse Zorgautoriteit, Belastingdienst, ANBO, Pricewise, Zilveren Kruis en ONVZ beantwoordden de afgelopen dagen zo’n tweehonderd vragen van Telegraaflezers over zorg. Een selectie.