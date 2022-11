Gazprom dreigt gasstromen naar Europa verder te beperken

De Russische producent zei op Telegram dat sommige gasvolumes bedoeld voor Moldavië in Oekraïne zijn blijven steken. Volgens Gazprom gaat het om zo'n 52,5 miljoen kubieke meter gas dat eigenlijk de bestemming Moldavië had, maar daar niet is geleverd. Als deze problemen aanhouden zal Gazprom vanaf volgende week de gasleveringen verder verminderen, zo klinkt het. Gazprom stuurt momenteel ongeveer 43 miljoen kubieke meter per dag naar Europa via Oekraïne.

De dreiging komt op het moment dat kouder weer Europa treft en daarmee ook de vraag naar gas toeneemt. Handelaren en beleidsmakers zijn gespitst op de ontwikkelingen rond de laatst overgebleven route nu Moskou de gasstromen naar Europa al maanden aan banden legt.