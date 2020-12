AEX werkt ochtendverlies weg

De AEX-index staat om kwart over twaalf 0,1% hoger op 611,8 punten. De AMX zakt 0,1% naar 904,4 punten.

De Britse FTSE 100 staat onveranderd. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 verliezen 0,4% respectievelijk 0,3%.

Op Wall Street werd het record van de brede S&P 500-index woensdagavond aangescherpt dankzij een winst van 0,2%. De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting met kleine uitslagen.

Terwijl de Chinese dienstensector vorige maand het hoogste niveau sinds 2010 bereikte, liet het vertrouwenscijfer uit Europa juist een stevige terugval zien.

Hoofd beleggingsstrategie Ralph Wessels van ABN Amro noemt het gezond dat de beurzen nu al enkele dagen zijwaarts bewegen. „Ze komen op adem, na de forse stijgingen in november. Bovendien zijn er op korte termijn diverse onzekerheden. Zo liggen Hongarije en Polen dwars bij het Europese steunpakket en is er in de VS nog altijd geen akkoord over extra steun. Het aantal coronabesmettingen blijft daarnaast hoog, wat bijvoorbeeld Duitsland ertoe heeft gebracht de lockdown te verlengen.”

Niettemin heeft ABN Amro aanleiding gezien de weging in aandelen tot licht overwogen op te trekken. „Vooral dankzij de coronavaccin ziet het economische beeld er voor de lange termijn positief uit. Wij hebben onze posities in cyclische aandelen uitgebreid, omdat sommige te hard zijn afgestraft”, meldt Wessels.

In de AEX is techinvesteerder Prosus de koploper met een winst van 2,4%. Staalfabrikant ArcelorMittal plust 1,3%.

Unibail-Rodamco-Westfield verliest 3,3%. Het winkelvastgoedfonds heeft voor €545 miljoen aan obligaties afgelost.

Royal Dutch Shell zakt 0,5%. De ’Olies’ profiteren niet van het koopadvies van analisten van Bernstein. Zakenbank JPMorgan heeft haar beleggingsadvies voor aandelen Shell deze week ook al opgeschroefd naar ’overwogen’. De olieproducerende landen vergaderen vandaag over een verdere verlaging van de productie. Wessels verwacht dat die er uiteindelijk wel komt. „Je ziet vaak dat Saoedi-Arabië en soms ook Rusland wat extra inleveren om een ander land tevreden te stellen.”

In de AMX is luchtvaartconcern Air France KLM in trek met een plus van 1,4%.

SBM Offshore koerst 2,5% in het rood. Klokkenluider Jonathan Taylor, die in 2012 vertrok bij SBM Offshore en daarna gevoelige informatie over SBM’s gigantische corruptieverleden lekte, zit na 124 dagen nog altijd vast in Kroatië. Daar verzet hij zich tegen uitlevering aan Monaco. Taylor vreest voor een eenzame kerst.

Bodemonderzoeker Fugro (-1,8%) is bezig met een claimemissie. Met 13 claims kunnen tot 10 december 11 nieuwe aandelen worden gekocht tegen €2,12 per aandeel.

Biotechnologiebedrijf Pharming levert 1,7% in.

Bij de smallcapfondsen maakt biotechnologiebedrijf Vivoryon een koerssprong van 8,9%. Het voormalige Probiodrug tikt daarmee de hoogste koers in bijna een jaar aan.

Accsys staat onveranderd, na in de afgelopen dagen stevig te zijn gestegen dankzij meevallende kwartaalcijfers. Beleggers maken zich weinig zorgen over het recente nieuws dat de met zijn duurzame hout gebouwde brug in Sneek scheuren vertoont.

